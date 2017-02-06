14:32 06 февраля 2017 0

Музыканты циркового оркестра пожаловались главе государства на сокращение зарплат Фото: со страницы Бориса Важенина во "ВКонтакте"

Музыканты Екатеринбургского цирка пожаловались президенту на предстоящее сокращение зарплат. Соответствующее обращение опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» дирижер оркестра Борис Важенин. Правда, фамилия Путин нигде не звучит, однако контексту понятно, что люди хотят быть услышанными именно президентом России.

«У нас с Вами через год выборы, — пишет дирижер. — И наш профессиональный коллектив, а так же наши семьи надеялись, что к выборам оплата нашего труда за один почти трехчасовой спектакль поднимется хотя бы до одной тысячи рублей». По его словам, зарплата не индексировалась уже много лет, хотя цена билета в наш цирк поднималась несколько раз (сейчас колеблется от 400 до 1500 рублей). Сейчас музыканты получают порядка 680 рублей за спектакль, при 20 спектаклях в месяц зарплата оркестранта составляет семь с небольшим тысяч рублей.

Борис Важенин рискует остаться без работы — как и все музыканты циркового оркестра Фото: со страницы Бориса Важенина во «ВКонтакте»

«В нашем городе это с трудом покрывает коммунальные расходы за маленькую квартиру в старой пятиэтажке (у кого она есть)», — поясняет Важенин. Также он сообщает, что только один обед в ресторане быстрого питания через дорогу от цирка обходится в 350 рублей («с солянкой уже 500»). Также дирижер сообщает, что репетиции музыкантам вообще никак не оплачиваются.

По его рассказу, 1 февраля, как раз во время репетиции, администрация цирка объявила им о том, что оплата всех сотрудников будет понижена по решению Российской государственной цирковой компании (филиалом которой является Екатеринбургский цирк). После этого оплата работы музыканта будет составлять от 350 до 500 рублей за спектакль. «Встает резонный вопрос о смене профессии», — говорит дирижер оркестра.

Поскольку на такие деньги существовать невозможно, все музыканты оркестра решили уйти.

«Единогласным решением коллектива оркестра Екатеринбургского цирка стало увольнение всех музыкантов по сокращению штатов.

Благо такая возможность есть, потому что на том же собрании было объявлено, что штат сотрудников цирка будет сокращен», — пишет Борис Важенин.

Люди получают по 680 руб. за спектакль, в месяц — около 7 тысяч. А будут получать еще меньше Фото: со страницы Бориса Важенина во «ВКонтакте»

Таким образом, екатеринбургский цирк разделит участь других цирков, где не осталось музыкантов. «Десятков оркестров не стало (это сотни профессионалов), и ничего страшного не произошло, — говорит дирижер. — Ничего страшного не произойдет, если 23 марта 2017 года не станет еще одного коллектива».

Но при этом он замечает, что никакая фонограмма никогда не заменит живой оркестр. «Живые звуки трубы и барабана могут привести всех, от младенца до старика, в необъяснимый восторг, если эти звуки исполнить профессионально, — замечает музыкант. — Бывают случаи, когда фонограмму не подстроить под трюк животного, а дирижер может показать музыкантам темп вальса, под который кружится лошадка».

Музыканты надеются, что их призыв все-таки будет услышан, президент вмешается и спасет их. «Нам каждый год показывают по телевидению, как Вы, впервые случайно услышав о подобной маленькой проблеме, как наша, решаете её тут же, — пишет Борис Важенин. — До 23 марта 2017 года только Вы можете спасти очередной коллектив профессионалов в огромном городе. Если Вы, конечно, обо всем об этом узнаете».