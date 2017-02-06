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06 февраля 2017
05 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
16:22  06 февраля 2017 2

Экс-ректор УрГЭУ возглавил международный вуз в столице Киргизии

ЕЭФМ в УрГЭУ. Пресс-завтрак с Бордюжей и Ко. Екатеринбург, федоров михаил
Михаил Федоров будет управлять МУНИБ и развивать его дистанционноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший ректор Уральского государственного экономического университета Михаил Федоров возглавил Международный университет науки и бизнеса, расположенный в Бишкеке. Об этом «URA.RU» рассказал бывший советник Федорова, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Определяющим фактором для приглашения Михаила Васильевича на должность ректора МУНИБ, по словам собеседника агентства, стала его успешная работа в УрГЭУ по популяризации вуза в постсоветском пространстве. Это оказалось подходящим опытом для нового руководителя, поэтому Федорова пригласили в Бишкек.

«Перед ним стоит серьезный вызов — сделать вуз конкурентоспособным в центральной Азии, поднять качество образования на новый уровень, наладить сотрудничество с другими университетами. Понятно, что за один день этого не сделать, но Михаил Васильевич уже начал работу над разработкой стратегии», — отметил Русаков, добавив, что сейчас большая часть студентов МУНИБ — иностранцы и в перспективе эта тенденция будет сохраняться, поскольку университет ориентирован на страны с большим населением и потребностью в образовании — Индию и Пакистан.

Официально Федоров вступил в должность 1 февраля. Большую часть времени он будет выполнять обязанности ректора дистанционно, из Екатеринбурга, посещая Бишкек согласно расписанию.

Михаил Васильевич оставил должность ректора УрГЭУ после 10 лет руководства вузом, в ноябре 2015 года, по достижению предельного возраста для ректора (65 лет).

Сергей Демин
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