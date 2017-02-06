14:44 06 февраля 2017 0

Виталий Милонов считает нормальной реакцию Трампа на президентскую власть Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Признание Дональда Трампа, вступившего в должность президента США, о том, что все происходящее для него сюрреализм, вполне понятны депутату Госдумы Виталию Милонову. Парламентарий указывает, что Трамп никогда не был политиком и теперь получил абсолютную власть.

«Миллиарды — дело не хитрое, особенно для Америки. Но вот факт осознания того, что у тебя в руках сконцентрирована самая могущественная власть в мире — это да, — считает депутат. слова которого приводит „Федеральное агентство новостей“. — Он офигел от всего происходящего, как и любой другой человек на его месте. И дело тут даже не в ответственности, а в том, что по сути дела ты чувствуешь себя повелителем мира».

Милонов напоминает, что Дональд Трамп никогда не был политиком, он не заседал в Конгрессе, не работал госсекретарем, «поэтому для него кресло президента США — это состояние абсолютно качественного изменения своих возможностей», — отмечает парламентарий.

Как писала «Газета.Ru», Дональд Трамп признался в интервью телеканала Fox News, что с момента вступления в должность вещи, связанные с президентством, создают у него сюрреалистичное впечатление. Он рассказал, что на следующий день после инаугурации вошел в Белый дом и «сказал себе, что это просто изумительно». однако потом решил собраться, так как впереди у него много работы.

Депутат Милонов считают эту реакцию нового президента США лучше, чем «заносчивый бег с ощущением полной безнаказанности».

Одно из первых ответственных мероприятий, в котором Дональд Трамп примет участие, станет встреча лидеров стран НАТО в мае. Как пишет «Национальная служба новостей», об этом стало известно после завершения телефонной беседы между президентом США и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.