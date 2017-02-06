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06 февраля 2017
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03 февраля 2017
14:42  06 февраля 2017 1

И.о. губернатора Пермского края представят 7 февраля

Международный инвестиционный форум
Виктор Басаргин поблагодарил недавно сформированное им правительство за работуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Человека, который будет исполнять обязанности губернатора Пермского края, официально представят завтра, 7 февраля. По неподтвержденным данным «URA.RU», это состоится в Органном зале в 14:00.

Виктор Басаргин на аппаратном совещании поблагодарил недавно назначенных членов краевого правительства за работу. «В правительстве собралась профессиональная команда, уверен, что вы справитесь с теми задачами, которые поставлены на 2017 год. Прошу не останавливаться на достигнутом и выполнить все, что было намечено. Хочу пожелать удачи, успехов, постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы Пермский край развивался», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Исполняющего обязанности губернатора официально представят во вторник, 7 февраля. По данным «URA.RU», наиболее вероятный кандидат на этот пост — главный федеральный инспектор Пермского края Игорь Цветков, однако в его аппарате пока не комментируют эту информацию. Также в числе возможных претендентов на должность главы Прикамья называют министра правительства Москвы Максима Решетникова и заместителя руководителя Россотрудничества Алексея Фролова (оба — уроженцы Перми).

Анна Белкина
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