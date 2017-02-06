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15:07  06 февраля 2017 0

Дубровский превратит муниципальных глав в коллекторов. За хороший процент

Дубровский на Челябавтотрансе. Автобусы. Челябинск., деньги, дубровский борис
Половину причитающейся области недоимки обещают отдать муниципаламФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Половину средств, которые муниципалитетам Челябинской области удастся взыскать с должников по налогам, будет возвращена в их бюджеты. Губернатор Борис Дубровский поручил региональному минфину проработать соответствующий механизм взаиморасчетов, сообщили «URA.RU» в правительстве области.

По мнению региональных властей, новый подход будет стимулировать муниципальных глав к мобилизации налоговых поступлений. Он будет распространяться на задолженность по налогу «по упрощёнке» и НДФЛ, которые взимаются в региональную казну.

Порядок работы с недоимками и частичного их возвращения в местные бюджеты доведут руководителй территорий в специальном письме, подписанном Дубровским. Как уточнил главный финансист Южного Урала Андрей Пшеницын, межбюджетные трансферты начнут поступать в города и районы с 2018 года — по итогам их работы в текущем году.

Владимир Васин
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