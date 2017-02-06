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14:49  06 февраля 2017 1

Дубровский поздравил «Трактор» с досрочным решением задачи

Хоккей. Трактор-Металлург. Челябинск., голкипер, вратарь, гол
"Трактор" и "Магнитка" дважды встретятся в последних турах регулярного чемпионатаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский поздравил ХК «Трактор» и его болельщиков с досрочным выходом в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На этой стадии глава региона ждет от команды «серьезного настроя и побед», сообщили «URA.RU» в его пресс-службе.

За два тура до окончания регулярного чемпионата «Трактор» занимает четвертое место в Восточной конференции. С большой вероятностью, на этой позиции челябинцы и финишируют. Их соперниками в первом раунде плей-офф теоретически может стать любой из шести клубов, следующих далее в таблице. Но, скорее всего, им станет астанинский «Барыс», имеющий небольшой отрыв от конкурентов.

Челябинская область стала единственным провинциальным регионом, который представлен в плей-офф сразу двумя клубами. Ранее первое место в Восточной конференции гарантировал себе магнитогорский «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина. Оба южноуральских клуба завершают сезон матчами друг с другом. 15 февраля южноуральское дерби пройдет в Магнитогорске, 17 февраля — в Челябинске.

В прошлом сезоне «Трактор» занял лишь десятое место в Восточной конференции и в плей-офф не попал. Зато в 2012 году выиграл регулярный чемпионат и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, а спустя год установил высшее достижение — вышел в финал Кубка Гагарина.

Сергей Леонов
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