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Главные новости Свердловской области
15:02  06 февраля 2017 0

Директор цирка Марчевский назвал музыкантов, пожаловавшихся Путину на зарплаты, больными и безграмотными

Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, пьянков алексей, марчевский анатолий
Марческий возмутился обращением дирижера циркового оркестра к президентуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский возмутился обращением дирижера циркового оркестра Бориса Важенина на имя президента, которое тот опубликовал в своих аккаунтах, жалуясь на низкую зарплату музыкантов и сообщая о предстоящем ее понижении.

«К какому президенту он обратился? К президенту умалишенных или общества инвалидов? У нас президентов всяких ООО дохрена! Если есть приказ о сокращении, то он распространяется на всех, его право работать или не работать. Надбавки снимаются со всех, а не с него лично и с оркестра. Оркестр не трогается, ни один человек не сокращается. Он пользуется ложной информацией! В принципе, это его право, хочет — пусть пишет, я разве сказал ему: „Не пиши?“. Не знаю, кто в каком состоянии что написал. Это один-два больных человека безграмотно написали. Безосновательное письмо, безграмотно написанное», — прокомментировал Анатолий Марческий.

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В Екатеринбургском цирке сокращают оркестр

Напомним, музыканты Екатеринбургского цирка пожаловались президенту на предстоящее снижение зарплат — такое обращение опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» дирижер оркестра Борис Важенин. По его словам, зарплата музыкантов не индексировалась уже много лет (хотя цена билета в цирк поднималась несколько раз), сейчас музыканты получают 680 рублей за спектакль, при 20 спектаклях в месяц зарплата оркестранта составляет семь с небольшим тысяч рублей.

1 февраля оркестрантов предупредили, что с 23 числа оплата их работы еще понизится — с 680 до 350-500 рублей за спектакль. Не видя смысла работать за такие копейки, музыканты решили дружно, всем оркестром, уволиться, но предупредили об этом главу государства.

Андрей Гусельников
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