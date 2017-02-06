15:04 06 февраля 2017 1

Африканки будут депортированы из России Фото: omskpress.ru

Двух 23-летних гражданок Нигерии обнаружил в одной из квартир Асбеста участковый уполномоченный при отработке своей территории. Женщины были задержаны из-за просроченных документов.

«У женщин оказались просрочены документы, дающие право находиться в России. Обе иностранки и владелец квартиры, предоставивший им жилье, привлечены к административной ответственности. Девушек передали в службу судебных приставов», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным «URA.RU», темнокожие иностранки зарабатывали на жизнь проституцией.

В ФССП по Свердловской области пояснили, что нигерийки помещены в центр временного содержания иностранных граждан. 13 февраля вступит в силу решение суда о выдворении иностранок.

«У одной и них есть документы, и с ней проблем не возникнет, а вторая документов не имеет. Отправлен запрос в Москву, в посольство Нигерии. Когда придут на нее документы, женщина также будет выдворена из страны», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ФССП по Свердловской области.