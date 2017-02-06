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06 февраля 2017
15:02  06 февраля 2017 1

«Президент будет заниматься темой Пермского края». Судьба Басаргина пока не решена

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал об отставке Виктора БасаргинаФото: Андрей Махонин © URA.RU

До конца понедельника, 6 февраля, будет решен вопрос по губернатору Пермского края Виктору Басаргину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил журналистам Песков на брифинге, президент Владимир Путин сегодня будет заниматься прошением главы Пермского края Виктора Басаргина об отставке, но пока какое-либо решение не принято. «Как только он примет решение, мы надеемся, это будет сегодня, мы проинформируем. Сегодня президент будет заниматься темой Пермского края», — заявил официальный представитель Кремля, его слова приводит Life.ru

При этом Песков добавил, что отставка пермского губернатора Басаргина не стала особой неожиданностью. Он рассказал, что решение Виктора Басаргина уйти в отставку — «это рабочий процесс, это нормальная цивилизованная практика», цитирует Пескова «Газета.Ru».

Также официальный представитель Кремля заявил, что обновление губернаторского корпуса — это постоянный ротационный процесс и эта линия будет продолжена.

Нина Калинина
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