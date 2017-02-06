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06 февраля 2017
15:27  06 февраля 2017 Рейтинги 0

«Басаргину дали уйти на волне успеха». Свежий рейтинг влияния губернаторов

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, басаргин виктор
Глава Пермского края Виктор Басаргин поднялся в рейтинге влияниятельности губернаторов и объявил об отставкеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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По итогам января губернатор Пермского края Виктор Басаргин получил от политологов положительные оценки и поднялся в рейтинге глав регионов с 79-й позиции до 72-й. Прирост в семь баллов в рейтинге влиятельности губернаторов, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), не спас его от заявления об отставке.

Как пояснил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, позиции Басаргина постоянно ослабевали, рейтинг пермского губернатора поступательно падал с 40-й позиции до 79-й.

«В январе произошел отскок, который связан с тем, что Басаргин реорганизовал правительство и все-таки укрепил власть перед своей отставкой. Так что губернатор уходит с высоко поднятой головой.

Если он сам уходит в отставку, значит, ему дали уйти с относительным почетом, оценив укрепление исполнительной власти в регионе», — рассказал «URA.RU» политолог.

Орлов также отметил, что АПЭК ранее публиковало доклад с подробным анализом проблем губернатора. Тогда эксперты пришли к выводу, что ослабление главы региона выгодно двум силам — пермскому депутату Госдумы Дмитрию Скриванову, а также элитной группе, представляющей интересы «ЛУКОЙЛа».

В свежем рейтинге — за январь — самым влиятельным главой субъекта, по версии АПЭК, остался мэр Москвы Сергей Собянин. Первую пятерку замкнул, потеряв одну позицию, губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Его ослабили скандалы вокруг российского спорта, связанные с риском отмены чемпионата мира по биатлону в Тюмени.

Среди губернаторов, в чьих регионах будут выборы в этом году, свои позиции укрепил глава Свердловской области Евгений Куйвашев (25-е место, плюс 7 пунктов).

«Его встреча с Путиным была интерпретирована региональной элитой как знак крепких позиций губернатора в преддверии выборов, хотя прямых заверений о поддержке центр ему [Куйвашеву] пока не давал», — поясняют авторы доклада.

Больше всего ослабело влияние губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Он потерял 18 пунктов и занял 77-е место в рейтинге. Череда коррупционных скандалов в Приморском крае, произошедших в прошлом месяце, породила мощную информационную атаку против губернатора. Эксперты отметили появление петиции за отставку главы региона, а также широкий негативный резонанс вокруг заграничного отдыха Миклушевского в новогодние праздники.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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