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06 февраля 2017
15:29  06 февраля 2017 0

Дальнобойщики объединились перед новым повышением тарифа «Платона». ВИДЕО

Дальнобойщики в «Платоне». Екатеринбург, платон
Очередное повышение тарифов объединяет дальнобойщиковФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Дальнобойщики перекрыли федеральные трассы
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Российские дальнобойщики создают движение «12 тонн» для отстаивания своих прав. Основателем организации стал автор и ведущий проекта «Дневник дальнобойщика» Сергей Сапронов, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

«Подобного движения в России в принципе не было. И дальнобойщики это понимают. Когда начались волнения из-за введения „Платона“, не было согласованности. Кто-то из водителей предлагал радикальные меры, другие готовы были к диалогу. Но из-за неорганизованности вести диалог, по сути, было не с кем», — объясняет Сергей Сапронов.

По словам водителя большегруза, с 15 апреля стоимость проезда грузовиков массой более 12 тонн поднимется с 1,5 рубля до 3,06 рубля за километр федеральных дорог. Плата введена с 2015 года. И, по официальной информации, уже собрано более 20 млрд рублей. Чиновники уверяют, что деньги отправляются в регионы на ремонт и строительство дорог.

По словам Сергея Сапронова, чиновники должны учитывать мнение и опыт дальнобойщиков. Водители готовы помочь с контролем расходования средств дорожного фонда и дать рекомендации о том, какие именно дороги ремонтировать на собранные деньги. Движение «12 тонн» намерено решать и другие вопросы — относительно весогабаритного контроля, введения платных дорог в регионах, юридической помощи, коррупции на дорогах и другого.

«Надо искать компромисс без криков и ругани, более дипломатично излагать свою позицию. Движение поможет наладить механизм гражданского влияния на чиновников. Мы решили создать движение „12 тонн“, чтобы вместе решать наши проблемы», — говорит Сергей Сапронов. Свое обращение ко всем дальнобойщикам он разместил в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук», в специально созданных группах «12 тонн».

Сергей Леонов
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