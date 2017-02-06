15:18 06 февраля 2017 0

Инициатива объявить о своей отставке может принадлежать Виктору Басаргину Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские эксперты считают, что отставка губернатора Виктора Басаргина была неизбежной. О том, что главе региона надо оставить пост, ему сообщили на прошлой неделе в Москве.

«Когда Басаргин был в Кремле, с президентом он не встретился. С ним беседовал глава администрации президента. Вернулся губернатор в расстроенных чувствах и, чтобы сохранить лицо, решил вот так подать информацию о своем уходе», — рассказал «URA.RU» политтехнолог Александр Пахолков. По его словам, отставка главы региона была ожидаемой, потому что последние полгода на него сыпались удары со стороны федеральной власти. «Только он один не верил, что уйдет в отставку, поэтому совершал ошибку за ошибкой — например, уволил одного из лучших в стране министров финансов Ольгу Антипину. Ему же говорил президент: „Витя, не дергайся“. Но Витя продолжал дергаться, как припадочный. Своей отставкой он закончил второй этап административной реформы», — говорит эксперт.

Политолог Олег Подвинцев считает, что инициатива объявить сегодня об отставке принадлежит самому Виктору Басаргину, а не Кремлю, при этом его увольнение, конечно же, инициировано из Москвы. «Об этом говорят тот факт, что губернатор провел брифинг утром, когда в Москве еще не начался рабочий день, а также довольно жесткий комментарий Пескова о том, что президент еще не принял решение об отставке Басаргина».

Оба эксперта считают, что наиболее вероятной кандидатурой на пост главы региона является главный федеральный инспектор Пермского края Игорь Цветков. При этом пока непонятно, кому достанется пост главы краевого правительства, который также занимал Виктор Басаргин.