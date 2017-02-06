16:58 06 февраля 2017 0

Эффективность многих препаратов от простуды до сих пор не доказана Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Большая доля препаратов, используемых сегодня для лечения простуды и гриппа, является гомеопатическими. Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН признала их неэффективными.

Как заявил «URA.Ru» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, к гомеопатическим средствам, в частности, можно отнести «Анаферон» и «Оциллококциум».

«Главное заблуждение заключается в том, что между гомеопатическими препаратами и лекарствами с недоказанной эффективностью можно ставить знак равенства. Это неправильно», — пояснил Беспалов.

По его словам, гомеопатия — это вид альтернативной медицины, предполагающий использование сильно разведенных препаратов. «Поэтому неверно относить к гомеопатическим и препараты, основанные исключительно на растительном сырье», — сказал собеседник агентства.

Беспалов также пояснил, что в настоящее время гомеопатические средства можно условно поделить на два вида. Первые активно разрекламированы и продаются по довольно высокой цене. Вторые, как правило, реализуются через специальные, не очень популярные аптеки. «В основном речь идет о безликих коробочках или пакетиках с сахарными шариками», — отметил Беспалов.

Он также считает неверным причислять к гомеопатическим такие препараты, как «Ингавирин», «Кагоцел», «Арбидол».

«Возможно, эффективность некоторых препаратов слабо доказана, однако они прошли необходимые клинические испытания. Иначе бы эти лекарства просто не попали на прилавки аптек.

Что касается гомеопатических средств, то они регистрируются по упрощенной схеме и гарантировать их эффективность, на мой взгляд, невозможно», — заключил собеседник «URA.RU».

Эксперт компании «Фора-Фарм» Наталия Круглова пояснила «URA.RU», что обычно гомеопатические средства не производятся глобально, в больших масштабах

«Что касается препаратов с недоказанной эффективностью, то их действительно много. Но в их число могут входить как обычные лекарства, так и гомеопатические средства», — отметила Круглова.

Ранее Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук порекомендовала Минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник.

Напомним, члены Комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН разработали меморандум «О лженаучности гомеопатии», в которой назвали механизмы ее предполагаемого действия противоречащими «известным химическим, физическим и биологическим законам».