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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
15:32  06 февраля 2017 0

Большинство россиян не хочет разрешать американцам усыновлять детей из России

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, игрушки, куклы, детская кроватка
Гражданам США могут вновь разрешить усыновлять детей из РоссииФото: Pixabay.com

Более половины россиян, согласно данным опроса ВЦИОМ, выступает против отмены запрета «закона Димы Яковлева», который запрещает гражданам США усыновлять российских детей, пишет «Газета.ру».

Против отмены скандального закона высказались 54% респондентов, при этом, 41% считает, что закон можно отменить, если США и остальные страны гарантируют сохранение жизни и здоровья усыновленных детей.

В целом закон одобряет 71% из числа опрошенных граждан, доля противников закона увеличилась до 25%.

Отметим, что сейчас в России готовы усыновить ребенка 30% опрошенных (два года назад их было 10%), при этом снизилась доля тех, кто не собирается этого делать — 64% против 85% в прошлом году. И только 2% жителей страны заявили, что уже являются приемными родителями.

Лев Истомин
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