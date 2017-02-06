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16:01  06 февраля 2017 2

В Зауралье экс-глава региона сорвал овации. ФОТО

Празднование 74 годовщины образования Курганской области. Курган, богомолов олег, фролов дмитрий, ильтяков александр
Олега Богомолова тепло приветствовали в ЗауральеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов получил звание почетного гражданина на торжественном собрании, посвященном 74-летию Курганской области, в понедельник, 6 февраля. Гости, собравшиеся в большом зале правительства области, тепло приветствовали экс-руководителя, передает корреспондент «URA.RU».

Торжественное мероприятие открыл гимн Курганской области, который написал отец известного продюсера Максима Фадеева, Александр Фадеев. Затем губернатор Алексей Кокорин напомнил о богатой истории родного края и о людях, которыми гордится Зауралье.

Продолжительными овациями встретили Олега Богомолова, которого Алексей Кокорин поздравил с присвоением почетного звания. Также звание получил профессор кафедры филологии Валентина Федорова. В ходе церемонии были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарности президента Российской Федерации и другие награды.

С ответным словом от награжденных выступил писатель Виктор Потанин, речь которого едва не обернулась скандалом. В 10-минутном выступлении писатель много внимания уделил депутату Госдумы Александру Ильтякову и семейному предприятию «Велес». Поставив депутата в один ряд со знаменитыми тружениками Курганской области Мальцевым и Илизаровым, писатель лишь мельком поблагодарил Алексея Кокорина, который вручил ему почетную грамоту правительства. В зале во время выступления пожилого писателя гости начали активно перешептываться и удивленно покачивать головами.

Затем на трибуну вышел экс-губернатор Олег Богомолов, который сердечно поприветствовал собравшихся и отметил, что старался делать все возможное для развития и процветания родного края. Отдельно он поблагодарил Сергея Муратова и Александра Мазеина, которые выдвинули его кандидатуру на получение звания от регионального союза промышленников и городской ветеранской организации.

Многие из пришедших на праздник были искренне рады видеть главу региона, поэтому после церемонии прессе пришлось долго ждать, когда Олег Богомолов получит поздравления от всех желающих. «Приятно, что та работа, которую я проводил в течение двух десятилетий, была оценена. Разные оценки есть моей деятельности, моей команды, но я-то знаю, сколько мы вложили. Да, без ошибок не бывает, и мы ошибались», — рассказал о своих эмоциях Олег Богомолов.

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Олега Богомолова (слева) поздравил глава региона Алексей Кокорин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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