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06 февраля 2017
04 февраля 2017
16:03  06 февраля 2017 0

Пермские чиновники надеются сохранить должности при новом губернаторе

Послание губернатора и пленарка заксобрания, тушнолобов геннадий
Вслед за Геннадием Тушнолобовым ушел и губернаторФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края-2017
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Уходящий в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин попрощался с членами правительства. Как стало известно «URA.RU», в кабинетах царит оптимистичное настроение — чиновники намерены работать дальше.

В понедельник, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил, что не намерен участвовать в выборах в сентябре и уже обратился к президенту за досрочным сложением полномочий. Затем состоялось короткое аппаратное совещание с членами правительства, на котором глава региона поблагодарил чиновников за работу. Исполняющим обязанности губернатора Пермского края назначен действующий министр правительства Москвы, уроженец Перми Максим Решетников. Он будет представлен 7 февраля в органном зале столицы Прикамья.

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И. о. главы Пермского края назначен Максим Решетников

Перед заседанием на входе в здание администрации губернатора корреспондент «URA.RU» заметил вице-премьера, министра экономического развития региона Виктора Агеева, две недели назад перешедшего на работу в правительство. На первый взгляд, чиновник находится в плохом настроении. Исполняющие обязанности министра финансов и министра здравоохранения Антон Бахлыков и Вадим Плотников, напротив, не скрывали доброго расположения духа и радостно приветствовали друг друга.

Собеседник, близкий к властям региона, говорит, что в кабинетах отсутствуют панические настроения: «Есть определенное напряжение, но все продолжают работать. В принципе, никто не говорил, что новые министры, или руководители администрации губернатора, или рядовые сотрудники будут уволены. Все ждут нового главу региона. Возможно, многие сохранят свои должности».

Правительство Пермского края работает в обновленном составе лишь две недели — кадровые решения принимал лично Виктор Басаргин в рамках административной реформы.

Руководство администрации губернатора также работает недавно. Главой ведомства в конце декабря стал бывший начальник регионального управления Минюста РФ Рустем Юсупов, а его заместителем, курирующем политические вопросы, был назначен политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Чусовитин.

Кто будет руководить региональным правительством — пока неизвестно. В январе прежний премьер Геннадий Тушнолобов оставил должность, а кабмин возглавил сам Виктор Басаргин.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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