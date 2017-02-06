И. о. главы Пермского края назначен Максим Решетников

15:42 06 февраля 2017 0

Путин встретился с будущим и. о. главы Пермского края Фото: Официальный сайт Кремля

Временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края станет Максим Решетников, занимающий должность министра правительства Москвы.

Президент России Владимир Путин провел с Максимом Решетниковым встречу, сообщает пресс-служба главы государства. Российский лидер спросил будущего и. о. губернатора, что он считает главным в развитии Пермского края. «В первую очередь это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться, учитывая новые задачи, которые вами поставлены. И, безусловно, развитие экономики, потому что Пермь все-таки промышленный, индустриальный хребет страны и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась с учетом и новых технологий, и новых возможностей. Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться», — ответил Максим Решетников.

Министр правительства Москвы, начальник департамента экономического развития столицы Максим Решетников родился в Перми. В 2004—2009 годах занимал различные руководящие должности в администрации предыдущего главы Прикамья — Олега Чиркунова. Некоторое время работал в Министерстве регионального развития РФ. Окончил Пермский государственный университет, получив два высших образования по специальностям «экономист-математик» (2000 год) и «лингвист, переводчик» (2002 год). Кандидат экономических наук. С 1998 по 2002 год работал главным специалистом, руководитель проекта в ЗАО «Прогноз».