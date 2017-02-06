Архиепископ Питирим помолился о своей угнанной иномарке и ее угонщиках

15:49 06 февраля 2017 0

Владыка молился вместе с прихожанами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим прочел молебен о своем автомобиле Audi, который угнали прямо во время богослужения. Владыка выразил свои переживания в лирической форме, написав стихотворение «Божия служка —«ауди-старушка» и опубликовав его во «ВКонтакте».

Машина исчезла во время вечерней службы 4 февраля от ворот Свято-Стефановского кафедрального собора. Прямо во время литургии отец Питирим прочитал несколько молитв о скорой помощи Божией в напасти, отслужил по этому поводу молебен и помолился о здравии тех, кто угнал его автомобиль, пишет Life.ru.

Судя по сохранившейся видеозаписи, к воротам храма подошли молодые люди, открыли их дистанционным пультом и вскрыли гараж.

Впрочем, уехать далеко воришки не успели, в одном из близлежащих дворов они остановились, чтобы снять номера, и в этот момент подъехала полиция. После этого воры бросили машину, покинув место преступления. Сейчас иномарка находится на экспертизе.

Стихотворение отца Питирима

Только стало смеркаться, два вора,

Пульт нажавши, открыв ворота,

У собора, владычного дома,

Оказались внутри гаража.

Сам владыка со свитой в соборе

Исповедникам службу служил.

В это время и справились воры,

Выгнав ауди, двери закрыв.

Возраст старой машины — тринадцать,

Да ещё неисправна была.

А ворам в среднем по восемнадцать,

У ворот их видала толпа.

Показал полицейскому нищий,

Повернула машина куда.

И сотрудники бедную ищут,

Слава Богу, нашли во дворах.

Но не так скоро воры выходят

Из притонов своих, как прошли

Воротами владычного дома,

Затворивши зачем-то замки

Гаража и машины — старушки,

Перегнав к молодым во дворе.

Отвернулись от Божией служки

Мерседесы: «Знай цену себе».

Как царевна-лягушка стояла,

Наша ауди вдруг поднялась,

Улетела по воздуху, мчалась,

Из багажника песня лилась

Со стихов. Там владычные книги,

Приготовленные для тюрьмы,

Чтоб, прочтя, все спасенья достигли,

Поняв: грех сотворили же мы.

До зори я машину поставлю,

Наблюдение снова включу.

Бог дал ауди мне по призванью,

Снова Богу молитву прочту.

(Архиепископ Питирим)