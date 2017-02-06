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06 февраля 2017
16:10  06 февраля 2017 1

Путин принял отставку Басаргина

Отчет губернатора Пермь, басаргин виктор
Басаргин будет и дальше помогать родному краюФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин покинул свой пост. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 6 февраля, подписал указ о досрочном прекращении полномочий пермского губернатора.

Временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до выборов в этот же день назначен Максим Решетников.

Напомним, что ранее Виктор Басаргин попросил Кремль освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.

Лев Истомин
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