16:37 06 февраля 2017 1

Стоимость машины превысила 3 млн руб Фото: Jeff Belmonte/Flickr

Эксперты проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта нашли очередную сомнительную закупку за 3 миллиона 450 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе движения.

Тюменский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» разместил требования к закупке автомобиля. По мнению активистов ОНФ, стоимость и комплектация машины «не обоснованы рациональной необходимостью». Поэтому такой автомобиль позволяет отнести его к предметам роскоши.

В технической документации указано, что автомобиль должен быть с цветным дисплеем, аудиосистемой с 9 динамиками, датчиками света и дождя. У ног водителя должна располагаться подсветка, салон должен быть со вставками под дерево, а руль — кожаный и многофункциональный.Члены ОНФ предлагают снизить стоимость закупки и приобрести более бюджетный автомобиль.

У руководства РТРС оперативно не удалось получить комментарий.