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06 февраля 2017
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03 февраля 2017
16:37  06 февраля 2017 1

«Салон под дерево и цветной дисплей». Тюменская госкомпания хочет купить машину за 3,5 миллиона

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Стоимость машины превысила 3 млн рубФото: Jeff Belmonte/Flickr

Эксперты проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта нашли очередную сомнительную закупку за 3 миллиона 450 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе движения.

Тюменский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» разместил требования к закупке автомобиля. По мнению активистов ОНФ, стоимость и комплектация машины «не обоснованы рациональной необходимостью». Поэтому такой автомобиль позволяет отнести его к предметам роскоши.

В технической документации указано, что автомобиль должен быть с цветным дисплеем, аудиосистемой с 9 динамиками, датчиками света и дождя. У ног водителя должна располагаться подсветка, салон должен быть со вставками под дерево, а руль — кожаный и многофункциональный.Члены ОНФ предлагают снизить стоимость закупки и приобрести более бюджетный автомобиль.

У руководства РТРС оперативно не удалось получить комментарий.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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