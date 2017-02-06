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06 февраля 2017
05 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
16:11  06 февраля 2017 2

На Урале прокуратура заставила снизить цены в школьных столовых

Заксобрание. Столовая. Челябинск, повар, столовая, обед
В отношении директора "Комбината школьного питания" возбуждено делоФото: Сергей Леонов © URA.RU

В результате вмешательства прокуратуры в Туринском районе снижены цены на питание в школьных столовых. Прокурорская проверка выясняла соблюдение закона в сфере ценообразования в работе МУП «Комбинат школьного питания» в школах района.

В ходе проверки выявлено завышение наценок на продукты в столовых средней школы № 1, средней школы № 3 им. Ю. А. Гагарина», фабричной средней школы.

«Наценка на яблоки составила 282% к цене закупки товара, на изюм — 68%, на помидоры — от 57% до 88%, на хлеб — от 60% до 95%, на огурцы — от 52% до 149%, на масло сливочное — от 59% до 108%, на вафли — от 32% до 41%, на сыр — от 49% до 77%, — рассказала „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — При этом на территории области установлен предельный размер торговой наценки на продукты, используемые для приготовления школьных обедов (не более 20% к цене закупки товара)».

В отношении директора Комбината школьного питания возбуждено административное производство. После вмешательства прокуратуры цены приведены в соответствие с законом.

Александр Лукманов
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