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06 февраля 2017
04 февраля 2017
16:17  06 февраля 2017 2

Пермячка обнаружила в консервах необычное насекомое. ФОТО

Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Покупатели нередко находят в консервах посторонние предметыФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Жительница города Березники Пермского края обнаружила в банке с килькой насекомое огромных размеров. Консервы девушка приобрела в минувшие выходные в городском магазине, насекомое обнаружилось дома, пишет портал «Pro Город».

Внешний вид насекомого напоминает сразу таракана и креветку. Килька из консервов была отдана на съедение собаке, а неизвестное существо пермячка оставит себе на память.

Пермячка сохранит на память неизвестное существо
Фото: портал «Pro Город»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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