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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
16:39  06 февраля 2017 0

МИД РФ: СМИ спекулируют, пытаясь вбить клин между Россией и Ираном

День Государственного флага. Москва, флаг россии, мид россии, триколор, шествие
МИД назвал сообщение американских СМИ спекуляциейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказал свое мнение об освещении в СМИ отношений России и Ирана.

По словам чиновника, сообщения, которые распространяют разные издания, в том числе Wall Street Journal, являются спекуляцией, цель которой — вбить клин в отношения между двумя странами, пишет «Газета.ру».

Кроме этого, Рябков подчеркнул, что в Кремле сожалеют по поводу новых санкций США по отношению к Ирану, так как считают эти меры неподходящим вариантом для решения вопросов.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что администрация Белого дома ищет возможность вмешаться в военные и дипломатические отношения между Россией и Ираном, чтобы остановить конфликт в Сирии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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