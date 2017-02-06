16:45 06 февраля 2017 0

Гей-активист Николай Алексеев подал иск в суд Салехарда, оспаривая запрещение ЛГБТ-парада Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

9 февраля в суде Салехарда должно состояться слушание дела по иску гей-активиста Николая Алексеева. Он оспаривает запрет администрации столицы Ямала на проведение гей-парада и митингов в поддержку секс-меньшинств. Об этом сообщает сам Алексеев.

Ранее он приезжал в Салехард, чтобы подать заявки на проведение данных мероприятий. В администрации ему отказали. По версии муниципальных служащих, шествие и митинги нарушают нормы закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Сити-менеджер Салехарда ради школьников запретил митинг секс-меньшинств.

Николай Алексеев побывал уже во многих российских городах, где также получал отказы относительно проведения гей-парадов. Он также подал в суд на гордуму Перми. Однако Салехарду он посвятил несколько отдельных постов, раскритиковав город и порядки на Ямале.