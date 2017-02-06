{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости ЯНАО
16:45  06 февраля 2017 0

В Салехарде состоится суд из-за запрещенного гей-парада

Флаги ЛГБТ, центр города Курган, ФЛАГ ЛГБТ
Гей-активист Николай Алексеев подал иск в суд Салехарда, оспаривая запрещение ЛГБТ-парадаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

9 февраля в суде Салехарда должно состояться слушание дела по иску гей-активиста Николая Алексеева. Он оспаривает запрет администрации столицы Ямала на проведение гей-парада и митингов в поддержку секс-меньшинств. Об этом сообщает сам Алексеев.

Ранее он приезжал в Салехард, чтобы подать заявки на проведение данных мероприятий. В администрации ему отказали. По версии муниципальных служащих, шествие и митинги нарушают нормы закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Сити-менеджер Салехарда ради школьников запретил митинг секс-меньшинств.

Николай Алексеев побывал уже во многих российских городах, где также получал отказы относительно проведения гей-парадов. Он также подал в суд на гордуму Перми. Однако Салехарду он посвятил несколько отдельных постов, раскритиковав город и порядки на Ямале.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров