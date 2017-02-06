16:51 06 февраля 2017 0

Крабы живыми делтели до Екатеринбурга Фото: Уральское таможенное управление

Таможенники екатеринбургского аэропорта обнаружили морские деликатесы, которые пытался нелегально ввезти гражданин КНР. Среди разной рыбы оказались два живых краба.

Таможенники обнаружили коробку с морскими деликатесами среди багажа с рейса Пекин — Екатеринбург. Как выяснилось, гражданин Китая не оформил никаких разрешительных документов и не имел соответствующих ветеринарных сертификатов на ввоз.

«Крабов перевозили со связанными клешнями, чтобы они не повредили коробку в дороге. Они были едва живые, почти не двигались, — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Уральского таможенного управления. — Составлен протокол об административном правонарушении по статье «несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ»

Морепродукты весом 6,7 кг — несколько видов сушеной рыбы и крабы — будут переданы Россельхознадзору для уничтожения.