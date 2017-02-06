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06 февраля 2017
04 февраля 2017
17:03  06 февраля 2017 0

«Пылесосят даже стены». В кабинете Басаргина началась уборка

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, басаргин виктор
Виктор Басаргин окончательно попрощался с Пермским краем, которым руководил почти пять летФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Ушедший в отставку губернатор Прикамья Виктор Басаргин освободил кабинет. Как рассказали «URA.RU» информированные собеседники, в помещении идет масштабная уборка.

Источник в правительстве региона сообщил, что в понедельник, 6 февраля, во второй половине дня, в кабинете губернатора началась масштабная уборка. Виктор Басаргин освободил помещение, в котором теперь «пылесосят даже стены».

«По слухам, после короткого совещания с руководителями правительства Басаргин сказал, что он больше не вернется, и исчез в неизвестном направлении. Спустя некоторое время появились специалисты клининговой службы и начали генеральную уборку», — поделился информатор.

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И. о. главы Пермского края назначен Максим Решетников

В пресс-службе администрации губернатора не подтвердили и не опровергли сведения об уборке в кабинете главы региона — информации об этом на данный момент нет.

Собеседник из числа сотрудников мэрии Перми рассказал, что чиновники на прощание готовят подарок Виктору Басаргину. Это будут дорогие запонки из драгоценного металла и оникса, с символикой пермского звериного стиля, которые производит группа компаний «Кучер».

Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Максима Решетникова, который до настоящего времени работал министром правительства Москвы и возглавлял департамент экономической политики и развития столицы. Новый глава региона родился в Перми и ранее работал в краевой администрации при губернаторе Олеге Чиркунове. Максим Решетников будет представлен в качестве главы Прикамья во вторник, 7 февраля, в Органном зале.

Стефан Савелли
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