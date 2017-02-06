В Салехарде разобрались с «приунывшей» возле правительства елкой. ФОТО

16:52 06 февраля 2017 0

Упавшую возле гостиницы Салехарда елку убрали Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде убрали елку перед гостиницей «Юрибей», упавшую во время сильного ветра. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».

Ранее в гостиничном комплексе отказались комментировать происшествие, вызвавшее отклик в соцсетях. Горожане шутили о том, что елка «приуныла», и задавались вопросом о том, почему дерево так долго стоит, несмотря на то, что праздники закончились.

Елки Ямала не в первый раз удивляют россиян. В 2015 году прославилось дерево из Ноябрьска, форма которого некоторым горожанам напомнила фаллос.