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06 февраля 2017
17:02  06 февраля 2017 0

Максим Решетников стал компромиссом между «башнями Кремля»

Исполняющим обязанности главы Пермского края Владимир Путин назначил Максима РешетниковаKremlin.ru

Назначение нового исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова должно снизить конфликтность элиты в регионе, считают эксперты. Ранее противоречия в отношениях с элитой в Пермском крае назывались в качестве одной из главных причин отставки Виктора Басаргина.

Глава коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко говорит, что основные федеральные бизнес-группы получили установку ладить с любым губернатором: «Это относится и к „ЛУКОЙЛу“, и к компаниям ВПК. С депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым, насколько я понимаю, у Решетникова хорошие личные отношения. С пермской городской группой любой губернатор будет вынужден считаться, учитывая тот уровень контроля, который Владимир Плотников имеет над городской Думой. Как минимум от Решетникова вряд ли можно ожидать того конфликтного стиля, который был присущ команде Басаргина», — полагает политолог. Эксперт также отмечает, что исторически Решетников — выходец из команды экс-губернатора Пермского края Олега] Чиркунова: «Но сейчас он находится в орбите мэра Москвы Сергея Собянина».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев называет Максима Решетникова наиболее безболезненным вариантом для пермской элиты: «Через колено там ломать никого не будут. Влияние Собянина там действительно просматривается — но не столько Собянина. Прокуратура всегда играла на стороне губернатора в этом регионе: известно, что у мэра Москвы хорошие отношения с генпрокурором Юрием Чайкой».

Политтехнолог Андрей Колядин считает, что назначение Максима Решетникова — это компромисс между «башнями Кремля». «Басаргин, поддерживаемый Собяниным, рокируется с Решетниковым, поддерживаемым Собяниным. Сохранение статуса-кво при минимизации недостатков».

В понедельник, 6 февраля, временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края указом президента назначен Максим Решетников, занимающий должность министра правительства Москвы.

Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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