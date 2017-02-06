{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
17:00  06 февраля 2017 0

Песков: отставки губернаторов продолжатся

Путин. Архив, песков дмитрий
Песков предрек новые отставки губернаторовФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
все новости сюжета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для него не стало неожиданностью заявление Виктора Басаргина с просьбой об отставке с поста губернатора Пермского края, пишет «Федеральное агентство новостей».

Песков подчеркнул, что обновление корпуса глав регионов — это нормальный рабочий процесс, который будет продолжаться.

Отметим, что сегодня президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Виктора Басаргина и назначении на этот пост Максима Решетникова в статусе временно исполняющего обязанности главы Пермского края.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров