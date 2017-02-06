Власти Ханты-Мансийска выступили с важным заявлением на тему карантина

17:22 06 февраля 2017 0

Вспышка гриппа сказалась на учебе югорских школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школах Ханты-Мансийска возобновится учебный процесс после продолжительной эпидемии гриппа и ОРВИ. Учащиеся вернутся за парты во вторник, 7 февраля. Об этом сообщил «URA.RU» начальник управления общественных связей администрации города Анна Линкер.

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования в Ханты-Мансийске были закрыты с 24 января. «У нас не было карантина. Была приостановка очного обучения», — утверждает Линкер.

Как ранее сообщало «URA.RU», помимо Ханты-Мансийска, учебный процесс в связи со вспышкой «гонконгского» вируса гриппа в Югре был приостановлен в Нижневартовске, Сургутском районе, Нягани.