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17:22  06 февраля 2017 0

Власти Ханты-Мансийска выступили с важным заявлением на тему карантина

КХЛ. Сезон 2015/2016. ХК
Вспышка гриппа сказалась на учебе югорских школьниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школах Ханты-Мансийска возобновится учебный процесс после продолжительной эпидемии гриппа и ОРВИ. Учащиеся вернутся за парты во вторник, 7 февраля. Об этом сообщил «URA.RU» начальник управления общественных связей администрации города Анна Линкер.

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования в Ханты-Мансийске были закрыты с 24 января. «У нас не было карантина. Была приостановка очного обучения», — утверждает Линкер.

Как ранее сообщало «URA.RU», помимо Ханты-Мансийска, учебный процесс в связи со вспышкой «гонконгского» вируса гриппа в Югре был приостановлен в Нижневартовске, Сургутском районе, Нягани.

Ядвига Вольская
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