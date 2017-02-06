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06 февраля 2017
17:18  06 февраля 2017 0

Басаргина подвел пиарщик. Политтехнологи рассказали о причинах ухода экс-главы Пермского края

Випы. Пермь, басаргин виктор
Сильные и слабые стороны Басаргина описал экспертФото: Василий Заболотных © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин не смог убедить федеральную элиту в том, что он контролирует ситуацию в регионе, что стало причиной отставки, считает руководитель консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев.

Причиной отставки могли стать опасения Кремля по поводу того, что главе региона будет сложно переизбраться, а элитный протест проявится на губернаторских выборах и негативно отразится на президентской кампании.

В ряде субъектов есть конфликты между депутатами Заксобраний и губернаторами, но у федерального центра была уверенность по поводу беспорядка в Пермском крае из-за слабого пиара Басаргина, полагает политтехнолог. По его мнению, такой сценарий маловероятен при новом губернаторе Максиме Решетникове.

«Он человек очень внимательный, сосредоточенный и аккуратный, с огромными связями в федеральных органах власти.

И в этом смысле Перми повезло, потому что и Басаргин был лоббистом, и Решетников будет лоббистом. Он сам с пермскими корнями, знаком и с людьми, и с ситуацией в субъекте, так как работал там», — рассказал «URA.RU» политтехнолог о новом главе Пермского края.

По словам эксперта, Решетников использует современные подходы в управлении и это также должно ему помочь верно позиционировать себя перед федеральным центром.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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