17:18 06 февраля 2017 0

Бывшие соратники Чиркунова положитльно отзываются о Максиме Решетникове Фото: официальный сайт Кремля

Люди, работавшие ранее в команде губернатора Олега Чиркунова, рады возвращению в Пермь Максима Решетникова. Идеолог пермской культурной революции Марат Гельман выразил готовность начать с ним переговоры о передаче части своей коллекции музею PERMM.

В понедельник, 6 февраля, стало известно о том, что и. о. губернатора Пермского края станет министр правительства Москвы Максим Решетников. «Это хорошая новость. Он — ну очень правильный. Корректный и точный, как машина. Думаю, разные советы при губернаторе, которые при Басаргине были чистой формальностью, станут рабочим инструментом», — рассказал Марат Гельман «URA.RU». Арт-менеджер также добавил, что при таком губернаторе он готов вести переговоры о передаче части своей коллекции пермскому музею современного искусства. «Часть работ уже отдал в „Русский музей“ и в „Помпиду“ в Париже, а часть — оставил для PERMM», — сообщил собеседник.

Бывший министр культуры Пермского края, а ныне замглавы Ростуризма Николай Новичков, также высоко оценил Максима Решетникова. «Административно мы с ним пересечься не успели, но встречались на разных мероприятиях, в том числе на Пермском экономическом форуме.

Этот человек очень вменяемый, очень умный, способен прислушиваться к прогрессивной точке зрения», — сказал собеседник.

Другой экс-министр культуры Пермского края, а ныне худрук «Театра-Театра» Борис Мильграм тоже высказался о Максиме Решетникове в положительном ключе. «Мы не успели с ним долго поработать, он был на выходе, я — на входе, но он произвел на меня самое положительное впечатление, которое только мог произвести чиновник да и просто человек. Максим Решетников очень позитивный, он будет думать в первую очередь о развитии края. Не думаю, что он станет повторять культурный эксперимент Олега Чиркунова, но надеюсь, что в его программе развития региона будет уделено место и культуре», — сказал Борис Мильграм.

Пермяки в соцсетях уже шутят по поводу нового главы региона. «Предлагаю переименовать „Решетниковский спуск“ в „Решетниковский подъем“!» — пишет один из пользователей Facebook.