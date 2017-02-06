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06 февраля 2017
17:28  06 февраля 2017 0

Дмитрий Медведев наградил создателей «Аргуса»

Медведев отметил труды специалистов УВЗФото: пресс-служба УВЗ

Лауреатами премии правительства Российской Федерации в области науки и техники 2016 года стали представители Рубцовского филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Производственники получили награды из рук председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и министра образования и науки Ольги Васильевой за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус», передает пресс-служба УВЗ.

«Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни — это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключённые договоры, — отметил в своей речи председатель правительства Дмитрий Медведев.

Высокая награда от российского премьера
Фото: пресс-служба УВЗ

В число награжденных вошли заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха №1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман. Госпремию также получил Сергей Захаров, руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в корпорацию «УВЗ»).

Работы, удостоенные премий, предварительно прошли общественное обсуждение, рекомендованы секциями Межведомственного совета по присуждению премий правительства Российской Федерации в области науки и техники и выбраны из числа представленных на соискание премии в результате тайного голосования на заседании Межведомственного совета. Размер вознаграждения составил 2 млн. рублей.

Всего в 2016 году на соискание премий правительства России было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, в их числе 5 академиков и 2 члена-корреспондента Российской академии наук, 37 докторов наук и 16 кандидатов наук. Все работы — это очень важно подчеркнуть — выполнены на высоком научно-техническом уровне, они обеспечили значительный экономический и социальный эффект, добавила Ольга Васильева.

Лев Истомин
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