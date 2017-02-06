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18:27  06 февраля 2017 0

«В 23 года больше нечем заработать?» Курганец в соцсетях подделал пост о сборе денег для больного ребенка

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Мошенник поставил номер своей карты в сообщение о реальном ребенке, которому требуется лечениеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Житель Зауралья Роман Клименко подделал пост о сборе средств на реабилитацию для трехлетнего курганца Вовы Жамойда, у которого тяжелое заболевание. Мошенник воспользовался фотографиями и информацией о ребенке, а в реквизитах указал номер своей банковской карты.

Роман Клименко решил разжиться на чужом горе
фото: с личной страницы Романа Клименко в соцсети «Вконтакте»

Подделанные посты с просьбой переводить деньги на лечение Вовы мошенник опубликовал с фейковых страниц во «Вконтакте» — в нескольких группах. При этом парень рассчитывал на жертвователей не из Курганской области. «Мне написал один человек, что сделал перевод, поинтересовался, получила ли я деньги. Я ничего не получала, потом он мне дал ссылку на объявление с подделкой», — рассказала «URA.RU» мама ребенка Наталья Жамойда. Она немедленно обратилась в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело и быстро установили личность подозреваемого. Романа Клименко (1993 года рождения) задержали прямо на рабочем месте: в Юргамышском районе он подрабатывал в газете. Парень во всем признался. Ноутбук у молодого человека изъяли. По предварительным данным, пострадавшими по делу признаны жители Московской области. Всего мошеннику перечислили примерно 30 тыс. рублей.

Позже некий «друг» Романа Клименко связывался с Натальей Жамойда. «Просил забрать заявление из полиции, давил на жалость — мол, Клименко сам болеет. Писал, что деньги они потом отдадут, что мама и бабушка Клименко напишут расписку», — продолжает Наталья. Друзьям семьи звонила женщина, которая представилась мамой Романа Клименко, просила о встрече. Однако встреча не состоялась, деньги семье так и не передали.

Трехлетнему Вове Жамойда требуется лечение в самарском центре реабилитации детей с ДЦП
фото: с личной страницы Натальи Жамойда в соцсети «Вконтакте»

«Что заставляет такого еще молодого, несудимого и трудоспособного человека забирать деньги у больного ребенка? Неужели в 23 года больше нечем заработать на жизнь? — возмущены друзья семьи Жамойда, — Теперь Романа Клименко ждет судимость, вероятнее всего, срок будет условным».

Сбор средств на лечение Вовы Жамойда продолжается. Нужно собрать 114 750 рублей на курс реабилитации в ООО «Реацентр Самара». Курс необходимо пройти уже в марте. По словам Натальи, пока собрана лишь половина от необходимой суммы. При переводе средств жертвователей просят убедиться, что получателем суммы указана именно мама ребенка.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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