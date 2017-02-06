18:36 06 февраля 2017 0

Власти решили урезать программу переселения из аварийного жилья, поставив акцент на производстве лекарств Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Программа развития Березовского городского округа на 2015—2020 годы сократилась с 91,3 до 83,1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правовой информации Среднего Урала.

Так, вместо 2,4 млн рублей из федерального бюджета на выполнение программы будет выделено 1,4 млн; из областного вместо 3,8 млн потратят 2,4 млн; из местного — вместо 4,8 млн лишь 1,8 млн. Сократился план и по внебюджетным источникам. Теперь власти вместо 80,3 млн планируют привлечь 77,6 млн.

Вместе внесены коррективы и в показатели программы. К примеру, общая площадь расселенных аварийных жилых помещений сократилсь с 65,4 до 42,2 тысяч квадратных метров; удельный вес населения, занимающегося спортом, — с 55 до 40 процентов; оборот розничной торговли — с 59,3 млрд до 12,3 млрд рублей. Рабочих мест должно быть создано на 2021 больше, чем в первоначальном плане.

В то же время это же распоряжение увеличивает финансирование реализации проекта по расширению в 2017 году производственной базы и освоению новых видов продукции на Березовском фармацевтическом заводе. На эти цели дополнительно выделяется 55 млн рублей.