Российский рынок услуг завоевывает уральская компания по закупкам

17:57 06 февраля 2017 1

Компания работает в сфере закупок материалов для крупных промышленных предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На российском рынке появился новый игрок, который в первый год своей работы начал плотно сотрудничать с такими игроками, как Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод. Компания занимается закупками материалов для промышленного производства. Подробности — на «URA.RU».

В августе 2016 года на российском рынке стартовал новый бренд ООО «ЭкоТрейд», которое входит в группу компаний ООО «ЭкоХолдинг». Для организации деятельности компании привлечены специалисты высокой квалификации, обеспечивающие оказание услуг по организации закупок качественных материалов для выполнения производственных программ промышленных предприятий, капитального и текущего ремонта, повышения эффективности и снижения затрат в закупочной деятельности заказчика.

Компания обеспечивает бесперебойную поставку металла для труб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания организует и проводит торгово-закупочные процедуры с использованием электронных торговых площадок, привлечением независимых экспертиз, оптимизируя процессы, повышая качество и прозрачность закупок. Все это направлено на привлечение максимально возможного количества клиентов, делая участие в закупках простым и понятным.

На сегодняшний день компания наладила продуктивное сотрудничество с одной из крупнейших промышленных групп металлургического комплекса России, предприятием —производителем трубной продукции, Челябинским трубопрокатным заводом. В рамках стратегического партнерства между компаниями реализация данного проекта имеет основной целью налаживание качественных и долгосрочных партнерских взаимоотношений с ключевыми партнерами — поставщиками группы ПАО «ЧТПЗ», поиск и привлечение новых на условиях открытости и конструктивности во взаимоотношениях.

Генеральный директор компании ООО «Торговый Дом «ЭкоТрейд» Александр Иващенко Фото: предоставлено компанией

«Наша цель — качественно организовать и обеспечить торгово-закупочные услуги по агентской форме группам компаний ЧТПЗ. Сейчас мы сотрудничаем с Челябинским трубопрокатным заводом и Первоуральским новотрубным заводом. Мы предоставляем высококачественные услуги и постоянно работаем над повышением их качества, используя принципы прозрачности и независимости. Как результат — экономия денежных средств заказчика и оптимизация в целом деятельности блока закупок, — рассказывает генеральный директор ООО „ТД ‚ЭкоТрейд‘ Александр Иващенко.

Все это возможно за счет привлечения электронных торговых площадок и квалифицированного менеджмента, уделяющего особое внимание экономии средств заказчика, качеству закупаемых материалов и повышению информативности проводимых конкурентных процедур.

Делая взаимоотношения с поставщиками более информативными, ООО «ТД «ЭкоТрейд» в ближайшее время запустит свой собственный интернет-ресурс, где потенциальным поставщикам материалов будет открыта возможность получать информацию по проводимым компанией закупочным процедурам и, более того, планируется и далее расширять другие сервисы, разрабатываемые в компании, для повышения взаимодействия с поставщиками.

В настоящее время компания занимается организацией закупок нескольких пилотных номенклатурных групп — это ферросплавы, импортные запасные части и оборудование, импортные расходные и вспомогательные материалы, нестандартные запасные части по чертежам, импортная пневматика, сменное оборудование, прокатный инструмент, специальный твердосплавный, алмазный инструмент, пилы ленточные, электрокоммутация импортная, импортные электро-механические запасные части, лакокраска, производственная химия. Внедряются новые механизмы работы и взаимоотношений.

ЧТПЗ успешно сотрудничает с компанией «ЭкоТрейд» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ООО «ТД «ЭкоТрейд» в своей работе уделяет немало внимания и процессу импортозамещения.

— Входя в состав экспертных групп, мы занимаемся внедрением, закупкой товаров, замещающих импортные на отечественные аналоги, которые соответствуют нормативам и часто превосходят аналоги по качеству, — утверждает Александр Викторович.

Для компании главное — качественное долгосрочное взаимодействие с клиентом. Работа с компанией ООО «ТД «ЭкоТрейд» не одноразовое решение, а системная работа на результат.

Руководство торгового дома не скрывает намерений постепенно увеличивать присутствие в своем сегменте, и для этого у компании есть все необходимое.

— Нашим партнерам мы обеспечиваем доступ к информации по всем закупочным процедурам. Это хорошо видно по взаимодействию с группой ЧТПЗ. У нас есть потенциал для работы с другими компаниями — знания и опыт позволяют нам сотрудничать, например, с другими металлургическими группами. Мы открыты к диалогу, — резюмирует Александр Иващенко.

Все контакты — на сайте компании.