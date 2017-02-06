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06 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
17:59  06 февраля 2017 1

Дело о хищении земель у барда Новикова поступило в суд «уральской Рублевки»

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
В ближайшее время будет назначена дата заседанияФото: Анна Майорова © URA.RU

Материалы уголовного дела о хищении у Александра Новикова земель в Сысертском районе поступили в Сысертский районный суд. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда. В ближайшее время будет решено, кто из судей будет вести дело, и будет назначена дата первого заседания.

Подсудимыми по делу являются бывшая помощница Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова Лариса Ассонова, руководитель овощебазы №4, экс-координатор отделения ЛДПР в Екатеринбурге Иван Обухов и Виктор Новиков (однофамилец певца). Дело вел третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Свердловской области.

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В Екатеринбурге начался суд по делу о махинациях с землями шансонье Новикова

«По данным следствия, с июля по октябрь 2015 года сообщники совершили покушение на мошенничество, выразившееся в попытке незаконного приобретения права собственности на земельные участки общей площадью около 400 гектаров, расположенные в Сысертском районе Свердловской области, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе областного Следственного комитета. — Общая стоимость указанных земельных участков составляет более 88 миллионов рублей. Однако обвиняемым не удалось довести задуманное до конца». По данным «URA.RU», сделка была приостановлена сотрудниками Росреестра, после чего силовики и арестовали Обухова и Ассонову.

Дело о махинациях с землями Новикова попадает в суд уже второй раз: в ноябре в Ленинском районном суде начинались предварительные слушания по делу, однако, как пояснили агентству в Свердловском областном суде, его было решено перенаправить в Сысертский районный суд с учетом принципа территориальности.

Андрей Гусельников
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