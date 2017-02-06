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06 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
18:07  06 февраля 2017 0

На Урале обрушилось старинное здание. На месте спасатели и ФСБ

В январе в Ирбите уже было обрушение зданияФото: прокуратура Свердловской области

Уже в третий раз за последнее время в Ирбите произошло обрушения здания. На этот раз ЧП произошло на улице Орджоникидзе. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции.

В одноэтажном кирпичном доме на улице Орджоникидзе, 47 частично обрушились потолочные перекрытия и часть наружной стены площадью 20 квадратных метров.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Вячеслава Шведчикова. Прибыли спасатели МЧС, глава города, прокурор Станислав Саноцкий и сотрудники ФСБ, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — На этот час данных о погибших или пострадавших нет. Вокруг здания полицейские выставили оцепление, так как есть риск, что обрушение продолжится.

Известно, что в доме находятся пять квартир, две из них жилые, три заброшены. В квартирах жили две семьи из четырех человек. Здание — дореволюционной постройки, 1898—1900 годов.

«По одной из версий, дом рухнул от ветхости, этому могла способствовать снеговая нагрузка, — добавил Валерий Горелых. — Пока нет данных, является ли этот дом памятником архитектуры».

Напомним, 17 января «URA.RU» сообщало о том, что рухнула кровля дома на улице Революции, 25. Двухэтажное здание постройки 1887 года является памятником архитектуры, находится на областном балансе.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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