Максима Решетникова выбирали по новым критериям Кремля

18:16 06 февраля 2017 0

Московский чиновник Максим Решетников возвращается руководить Пермским краем

И. о. губернатора Пермского края Максим Решетников соответствует всем новым критериям администрации президента, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. «Было рассмотрено, подходит ли Решетников под такие объективные показатели, как молодость, опыт работы на госслужбе и в регионах. Кроме того, Решетников прошел все необходимые собеседования». Эксперт также отмечает, что к Басаргину особых претензий не было: «Рейтинг у него был средним по России, экономика в Пермском крае нормальная. Да, присутствовала напряженная элитная борьба, но это не так страшно. Главной задачей было привлечь свежую кровь в регион».

В политических кругах Максима Решетникова называют креатурой мэра Москвы Сергея Собянина. В структурах московской мэрии чиновник работал с 2010 года и до сегодняшнего момента, занимая пост министра правительства Москвы и руководителя департамента экономической политики, считался одной из ключевых фигур команды Собянина. Но Матвейчев говорит, что сейчас в администрации президента полностью отходят от ситуации, когда «пацанские» разговоры на тему «под кем ходишь» были актуальны. «Специально выработали огромное количество критериев для того, чтобы человека по ним отбирать. А все субъективные вопросы — чей человек, из какого клана — все это теперь уходит на второй план. Процесс отбора кандидатов стал более технологичным», — замечает политолог.

Напомним, 6 февраля, в понедельник, Владимир Путин предложил Решетникову вернуться в Пермь в качестве и. о. главы региона. Президент отметил, что Решетников хорошо знает ситуацию в Перми, и выразил надежду, что и. о. губернатора «все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешенных вопросов еще достаточно». При этом президент подчеркнул, что решать эти проблемы нужно, «опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой». Напомним, что В 2009 году Максим Решетников возглавлял администрацию губернатора Пермского края.