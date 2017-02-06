Это не шутка. Югорчане могут развестись со скидкой

18:23 06 февраля 2017 0

Югорчанам предлагают выгодно развестись Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Отделение ЗАГС в Ханты-Мансийске предлагает молодым парам выгодно жениться и развестись в летний период времени. Заявление на заключение брака на привлекательные даты июня, июля, августа можно подать в электронном виде через портал госуслуг, оплатив госпошлину со скидкой в 30%, сообщил «URA.RU» в понедельник, 6 февраля, специалист отдела ЗАГС Наталья Гультяева.

Цена на заключение брака составляет 350 рублей, а с учётом предложения от ЗАГСа зарегистрировать брак можно будет за 245 рублей.

Акция также распространяется и на расторжение брака. С учётом скидки развод югорчанам обойдётся в 455 рублей.