{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
05 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
18:23  06 февраля 2017 0

Это не шутка. Югорчане могут развестись со скидкой

Разное. Ханты-Мансийск., скидки, распродажа, цены
Югорчанам предлагают выгодно развестисьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Отделение ЗАГС в Ханты-Мансийске предлагает молодым парам выгодно жениться и развестись в летний период времени. Заявление на заключение брака на привлекательные даты июня, июля, августа можно подать в электронном виде через портал госуслуг, оплатив госпошлину со скидкой в 30%, сообщил «URA.RU» в понедельник, 6 февраля, специалист отдела ЗАГС Наталья Гультяева.

Цена на заключение брака составляет 350 рублей, а с учётом предложения от ЗАГСа зарегистрировать брак можно будет за 245 рублей.

Акция также распространяется и на расторжение брака. С учётом скидки развод югорчанам обойдётся в 455 рублей.

Ядвига Вольская
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров