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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
18:12  06 февраля 2017 9

Райкин заявил, что в России некрофильское государство

Константин Райкин. Екатеринбург, райкин константин
Константина Райкина волнует судьба русских поэтовФото: Анна Майорова © URA.RU

Народный артист России Константин Райкин назвал Россию некрофильским государством, сообщив об этом на поэтическом моноспектакле «Над балаганом небо…», который прошел в филармонии имени Шостаковича, пишет Life.ru.

Кроме этого, Райкин назвал прекрасным и ужасным Санкт-Петербург, говоря об «искалеченных судьбах русских поэтов», на многих из которых совершались гонения именно в Северной столице.

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых», — заявил Райкин.

В качестве примеров Константин Райкин привел Николая Гумилева, Марину Цветаеву, Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

Лев Истомин
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