Златоустовские монеты с американским президентом довели до суда

18:32 06 февраля 2017 0

Сергей Гаврюшкин: "Нарушены авторские права" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Златоустовская компания «Арт-Грани» подаст в суд на своего бывшего сотрудника, нарушившего авторские права. Речь идет о коллекционных монетах, выпущенных фирмой, с изображением президента США Дональда Трампа и других всемирно известных людей. Экс-сотрудник «Арт-Граней» разместил на своем сайте эскизы монет без разрешения правообладателя, сообщил «URA.RU» руководитель юридической компании «Гаврюшкин и партнеры», представляющей интересы златоустовской фирмы, Сергей Гаврюшкин.

«Это интеллектуальная собственность компании „Арт-Грани“, — пояснил Гаврюшкин. — Нельзя тиражировать эскизы без согласия правообладателя, чтобы потом кто-то по этим эскизам выпускал монеты за пределами Златоуста». По словам юриста, сейчас предстоит установить официального владельца домена сайта, на котором были размещены эскизы. «Если домен зарегистрирован за пределами России, то не исключено, что мы обратимся в Европейский суд по правам человека», — сообщил Сергей Гаврюшкин.

Коллекция представляет лимитированную серию медальных монет с изображением Дональда Трампа с одной стороны и статуи Свободы на фоне флага США — с другой. В коллекции 25 серебряных жетонов, 15 —комбинированных из серебра и золота и 5 — золотых. По периметру изделия расположены надписи: «DONALD J. TRUMP» и «THE 45th PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA» — на аверсе и «IN TRUMP WE TRUST» и «THE UNITED STATES OF AMERICA» — на реверсе.

Если суд примет сторону истца, бывшему сотруднику грозит штраф, а его сайт должны заблокировать.