В Перми бомжу дали пожизненный срок за убийство 10-летнего мальчика

18:33 06 февраля 2017 0

Осужденный никогда не выйдет на свободу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

28-летний бомж из Ивановской области получил пожизненный срок за двойное убийство в Перми, сообщает пресс-служба СК по Пермскому краю.

По данным следствия, осужденный в июне прошлого года жестоко расправился с 10-летним мальчиком, рядом с трупом которого нашли еще одно тело, пролежавшее в коллекторе около двух лет. Следователи выяснили, что оба убийства — дело рук одного человека.В результате в розыск объявили 27-летнего жителя Ивановской области, которого удалось задержать в августе 2016 года. Суд приговорил мужчину к пожизненному сроку.

Отметим, что убитого школьника сотрудники полиции, волонтеры и родные искали несколько месяцев, его тело нашли в одном из коллекторов на шоссе Космонавтов в Перми.