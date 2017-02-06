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06 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
19:08  06 февраля 2017 0

Проект капремонта скандально известного здания музея в Тюмени обойдется в миллионы

Музей ИЗО. Переезд в новое здание музейного комплекса. Тюмень, музей изобразительных искуств, политпросвет
Здание на Орджоникидзе, 47, будет отремонтированоФото: Николай Бастриков © URA.RU

Проектная документация на капитальный ремонт здания музея ИЗО в Тюмени обойдется в 10,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Бывший Дом политпросвета на улице Орджоникидзе, 47, планируется отремонтировать и разместить там экспозиции мультимедийных исторических парков «Россия — моя история».

Как следует из конкурсной документации, заказчиком проекта капремонта здания выступил ГАУК ТО «Музейный комплекс им. Словцова». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 февраля.

Из техзадания следует, что подрядчик должен обследовать все 6,1 тыс. кв. м четырехэтажного здания, при необходимости — предусмотреть замену отопительных систем, электропроводки, полов, окон и дверей, разработать поэтажные планы здания и дизайн интерьеров.

Подготовить проект капремонта подрядчик должен будет до 31 марта.

Напомним, вокруг переезда тюменских музейщиков из здания на Орджоникидзе, 47, вспыхнул скандал. Сотрудники отмечали, что собирать фонды им приходится в беспрецедентной спешке, а в новом помещении, которое еще не сдано в эксплуатацию, уже течет крыша. Кроме того, недавно в новом здании, еще не сданном в эксплуатацию, было демонтировано крыльцо.

Надежда Карташова
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