18:36 06 февраля 2017 2

В России увеличили затраты на подготовку к мундиалю. Мутко, между тем, остался доволен подготовкой к чемпионату в Екатеринбурге Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Расходы на подготовку России к чемпионату мира по футболу, матчи которого состоятся в нескольких городах страны, увеличены на 19,1 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что расходы на программу увеличились с 619 млрд 670,5 млн до 638 млрд 842,6 млн руб.

Отметим, что чемпионат пройдет в 11 российских городах, в том числе и в Екатеринбурге. На минувшей неделе в столицу Урала для проверки хода строительство стадиона, где пройдут матчи, приезжал заместитель председателя правительства Виталий Мутко.