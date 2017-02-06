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06 февраля 2017
18:36  06 февраля 2017 2

Расходы на ЧМ-2018 по футболу выросли почти на 20 миллиардов рублей

Виталий Мутко на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий, айпад, планшет, ipad
В России увеличили затраты на подготовку к мундиалю. Мутко, между тем, остался доволен подготовкой к чемпионату в ЕкатеринбургеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Расходы на подготовку России к чемпионату мира по футболу, матчи которого состоятся в нескольких городах страны, увеличены на 19,1 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что расходы на программу увеличились с 619 млрд 670,5 млн до 638 млрд 842,6 млн руб.

Отметим, что чемпионат пройдет в 11 российских городах, в том числе и в Екатеринбурге. На минувшей неделе в столицу Урала для проверки хода строительство стадиона, где пройдут матчи, приезжал заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

Лев Истомин
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