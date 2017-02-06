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06 февраля 2017
18:54  06 февраля 2017 0

Экономист: Решетникова ждут застой в экономике и суровые пермяки

Футбольный матч ФК
Пермяки крепче москвичей — предупреждает эксперт нового главу регионаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края-2017
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Перед назначенным и. о. Пермского края Максимом Решетниковым стоят непростые задачи по улучшению экономической ситуации в регионе, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Проблемы региона эксперт описывает как долгосрочные.

«В постсоветское время Пермский край терял свои позиции: не было значительных инвестиций, оставался в основном советский задел.

До последних лет край покидали самые конкурентоспособные люди, наблюдалась «утечка мозгов».

Ситуация замедленного развития», — описал для «URA.RU» региональные вызовы, которые будут стоять перед Решетниковым, экономист. Зубаревич подчеркнула, что последний кризис не сильно отразился на регионе: нет большого роста безработицы и сильного промышленного спада. По мнению экономиста, именно в таких условиях перед Решетниковым стоит более сложная управленческая задача — работа в режиме застоя. Среди главных плюсов политика то, что он не понаслышке знаком с проблемами Пермского края. Уроженец Перми, он начинал свою политическую карьеру именно там.

«Максим Решетников — очень опытный управленец, понимает границы возможного и будет действовать пошагово.

Сейчас самое важное для него — наработать контакты, выстроить коммуникацию с населением, что очень важно и очень трудно», — рассказала «URA.RU» Зубаревич, отметив высокий управленческий потенциал региональной элиты, а также то, что новый глава Пермского края пришел из московской команды, которая славится своей технократичностью и закрытостью.

По словам эксперта, пермяки «крепче» москвичей и, если им что-то будет не по нраву, терпеть не будут: «Это сопротивление материала, но только на то, что сопротивляется, можно опираться», — охарактеризовала электорат Пермского края Зубаревич и пожелала Максиму Решетникову успехов на новом месте.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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