18:57 06 февраля 2017 0

Зеленый пояс вокруг Тюмени может понравиться не всем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вокруг Тюмени хотят создать зеленый пояс. К общественным слушаниям готовится проект, который призван сохранить леса вокруг города. Однако идею создания новых охраняемых зон могут «завернуть» производственники.

На ближайших общественных слушаниях 20 февраля будет рассмотрен вопрос о создании зеленых зон вокруг Тюмени.

«Это не искусственные парки. Это те леса, которые пока остались вокруг города, — рассказал Альберт Фахрутдинов, председатель коллегии экологов общественного совета города. — Сама идея прописана в федеральном законе, который вступил в силу в этом году. И мы хотим, чтобы в этом году, посвященном экологии, вокруг Тюмени появились зеленые пояса».

Идею подали общественники из Тюменского отделения организации «Зеленая планета». Они говорят, что под реализацию проекта попадает 87 тыс га леса.

Представители движения пояснили, что предварительно создание зеленых поясов чиновники поддержали. Однако экологи опасаются сопротивления со стороны производственников.

Ведь, если решение о создании зеленых зон будет принято, хозяйственную деятельность на этих участках могут ограничить или полностью запретить.

Зеленые говорят, что именно споры о площади, границах и статусе этих зон станут самыми жаркими. Производственники и строители могут «завернуть» идею, которая подпортит их бизнес.