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09:22  07 февраля 2017 0

Прокурор Челябинской области возьмет в руку клюшку. Чтобы напасть на коллег

Хоккей Прокуратура - ветераны Трактора Челябинск, кондратьев александр
Александр Кондратьев - не болельщик, а игрок!Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев выведет своих сотрудников на хоккейный матч с командой альма-матер — сборной Уральского государственного юридического университета. Встреча состоится 9 февраля в шесть вечера на льду Дворца спорта «Юность», сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

На турнир приглашаются все желающие, вход будет свободным. Команда надзорного ведомства «Метеорит» появилась в Челябинске после назначения Александра Кондратьева, который был переведен на Южный Урал в 2015 году. В ХМАО, по месту прежней службы, Кондратьев и его коллеги с удовольствием играли в хоккей — традиция успешно прижилась и на новом месте.

Так, в прошлом году прокуроры свели вничью товарищеский матч с командой ветеранов «Трактора». При этом сам Кондратьев, игравший нападающим, был признан лучшим игроком матча.

Алексей Шумов
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