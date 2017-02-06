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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
18:58  06 февраля 2017 0

Школьники убили своего 12-летнего друга, закопав тело в снегу

Альпинист сорвался с крыши в Салехарде, место проишествия, кровь на снегу
Школьника искали несколько днейФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Коми нашли тело 12-летнего мальчика, пропавшего в поселке Елецкий, республике Коми. Труп был закопан в одном из снежных сугробов. Как выяснилось, школьника убили его сверстники, после чего решили спрятать тело товарища, пишет «Газета.ру».

Мальчик ушел из учебного заведения 3 февраля, однако до дома не дошел. Поиском пропавшего занимались полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. В итоге тело нашли в сугробе, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как выяснилось, на жертву напали двое сверстников. В ходе драки один из участников ударил несколько раз ударил школьника ножом. После убийства тело попытались скрыть. Теперь подозреваемых могут определить в специализированное учреждение для несовершеннолетних преступников.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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