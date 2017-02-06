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18:58  06 февраля 2017 0

Депутаты Каслинского района избрали временного главу

Дача генерал-майора МЧС России по СО Андрея Заленского и Касли. Касли, стела касли
В Каслинском районе сменилась властьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

И. о. главы Каслинского района Челябинской области стал первый заместитель главы Вячеслав Горобец. Такое решение приняли на внеочередной сессии районные депутаты, сообщили «URA.RU» в администрации.

Временного главу понадобилось назначить из-за того, что действующий глава Александр Грачев решением Центрального района суда Челябинска отстранен от работы на период следствия. Против Грачева выдвинуто обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Чиновнику вменяются три эпизода. Два из них связаны с оформлением муниципальных земельных участков, оказавшихся юридически спорными. Третий эпизод касается сноса здания недействующего тубдиспансера. Уже после того, как муниципальный участок под тубдиспансером был продан, а на месте корпуса выстроен новый ритуальный зал, оказалось, что снесенный объект является культурным наследием.

Вячеслав Горобца избрали и. о. главы на три месяца.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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